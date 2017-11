Pour le compte de la cinquième journée de Ligue Europa, l’Olympique Lyonnais recevait l’Apollon Limassol au Groupama Stadium. Deuxième du groupe E avec huit points, le club rhodanien pouvait empocher sa qualification en cas de succès ce soir. A cette occasion, Bruno Genesio alignait un 4-2-3-1 avec un duo Ndombélé, Diakhaby inédit au milieu. Côté Apollon, Sofronis Avgoustis optait aussi pour un 4-2-3-1 avec Maglica à la pointe de l’attaque. Dès les premières secondes, l’OL se montrait entreprenant. Bien lancé par Ndombélé, Mariano Diaz s’enfonçait dans la surface mais voyait sa frappe repoussée par Bruno Vale. Par la suite, les débats s’équilibraient et Limassol montrait le bout de son nez. Sur une lourde frappe de Valentin Roberge, Anthony Lopes devait repousser en corner (10e). L’OL subissait un énorme coup dur avec la perte prématurée de Bertrand Traoré sur blessure (11e). Pendant ce temps, l’Apollon s’enhardissait.

Sur un centre tendu signé Jakolis, Maglica voyait le cadre se dérober juste devant Lopes (13e). L’attaquant de l’équipe chypriote mal retombé sur cette action, devait lui aussi céder sa place sur blessure (16e). Les minutes filaient et les joueurs lyonnais manquaient d’imagination. Un manque de clairvoyance qui faisait indéniablement les affaires de l’Apollon. L’OL entrevoyait enfin la lumière. Sur un mauvais renvoi du gardien Bruno Vale, Marcelo reprenait le ballon de la tête, Vale appréciait mal la trajectoire du ballon et Diakhaby surgissait pour pousser le ballon au fond des filets (1-0, 29e). L’OL prenait le large quelques secondes plus tard. Sur un contre éclair, Memphis Depay filait côté gauche et déposait un excellent centre pour Fekir qui contrôlait et fusillait d’une volée Bruno Vale (2-0, 32e). Ce but ne coupait pas pour autant les jambes de l’Apollon. Sur une contre attaque, Jakolis prenait la défense de vitesse et décochait une lourde frappe bien repoussée par Lopes (45+1).

Premier but en Ligue Europa pour Mariano Diaz

Au retour des vestiaires, Bruno Genesio effectuait un changement. Jérém Morel cédait sa place à Lucas Tousart. Diakhaby repassait ainsi en charnière centrale. Malgré ses deux buts de retard, l’Apollon Limassol ne rendait pas les armes. L’Olympique Lyonnais jouait les coups à fond. Sur une longue ouverture de Tousart, Aouar s’infiltrait côté droit et centrait au point de penalty pour Fekir en bout de course dont la reprise ne trouvait pas le cadre (53e). Limassol se créait une incroyable opportunité de recoller au score. Sur un énième centre de Jakolis, Zeleya reprenait le ballon de la tête, Lopes effectuait une parade fantastique et préservait sa cage inviolée (60e).

Les hommes de Bruno Genesio prenaient le large sur un ballon de Rafael pour Aouar côté droit. Le milieu rhodanien contournait la sortie de Bruno Vale et offrait un caviar pour Mariano Diaz qui concluait de la tête (3-0, 67e). Grâce à ses trois buts d’avance, l’Olympique Lyonnais gérait tranquillement sa fin de rencontre. Le club rhodanien scellait son succès et sa qualification par un dernier but signé Maolida. Sur une offrande de Fekir, le jeune attaquant lyonnais se débarrassait de son vis à vis avant de voir sa tentative repoussée par Bruno Vale. Le cuir lui revenait et il convertissait l’opportunité du plat du pied (4-0, 90e).

Les résultats de la soirée

Maccabi Tel Aviv 0 - 2 Slavia Prague : Husbauer (45+1, 54e) pour le Slavia Prague

Partizan Belgrade 2 - 1 Young Boys : Tawamba (12e), Ozegovic (53e) pour le Partizan ; Ngamaleu (25e) pour Berne

Skënderbeu Korcë 3 - 2 Dynamo Kiev : Lilaj (18e), James (52e), Sowe (56e) pour Skënderbeu ; Tsygankov (16e), Rusyn (90e) pour le Dynamo

Ludogorets 1 - 2 Basaksehir : Marcelinho (65e) pour Ludogorets ; Visca (20e), Frei (27e) pour Basaksehir

Sporting Braga 3 - 1 Hoffenheim : Marcelinho (1ere), Fransergio (82e, 90+3) pour le Sporting Braga ; Uth (74e) pour Hoffenheim

AC Milan 5 - 1 Austria Vienne : Rodriguez (27e), André Silva (36e, 70e), Cutrone (42e, 90+3) pour l’AC Milan ; Monschein (21e) pour l’Austria Vienne

AEK Athènes 2 - 2 HNK Rijeka : Araujo (45e+2), Christodoulopoulos (55e) pour l’AEK ; Gorgon (8e, 26e) pour Rijeka

Everton 1 - 5 Atalanta Bergame : Sandro Ramirez (71e) pour Everton ; Cristante (12e, 64e), Gosens (87e), Cornelius (88e, 90+4) pour l’Atalanta

Sheriff Tiraspol 1 - 0 Fastav Slin : Jairo (10e) pour Tiraspol