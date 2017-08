Pour ce match retour des barrages de la Ligue Europa face à Domzale, Rudi Garcia s’appuyait sur son traditionnel 4-3-3 avec le trio Thauvin, Germain, Ocampos. Le technicien phocéen devait se passer au dernier moment des services de son capitaine Dimitri Payet insuffisamment remis pour l’affrontement de ce soir. Côté slovène, la nouvelle recrue du SM Caen Jan Repas disputait son dernier match sous les couleurs de Domzale. Dès les premiers instants du match, la tension se faisait ressentir à l’Orange Vélodrome. L’OM harcelait son adversaire du soir en pressant très haut. Mais la première opportunité du match était à mettre à l’actif de Domzale. Sur un corner, Bizjak décalait Blazic seul au point de penalty qui manquait totalement le ballon (5e). Les joueurs marseillais se montraient enfin entreprenants après cette première alerte. Sur un excellent mouvement initié par Thauvin sur la droite, Sakai centrait pour la tête d’Ocampos qui ne trouvait pas le cadre (12e).

Marseille s’enhardissait, toujours avec Thauvin à la baguette qui centrait pour la tête d’Ocampos stoppée involontairement de la main par Sirok mais l’arbitre ne bronchait pas (15e). La soirée phocéenne connaissait un premier accroc avec la sortie prématurée d’Adil Rami blessé à l’épaule remplacé par Sertic (25e). Domzale profitait des balbutiements de la défense marseillaise. Sur coup-franc, Balkovec enroulait son ballon qui venait mourir sur le poteau de Mandanda (26e). Les hommes de Rudi Garcia se ressaisissait rapidement. Sur un centre fuyant distillé par Maxime Lopez, Valère Germain surgissait point de penalty et catapultait le cuir de la tête au fond des filets slovènes (1-0, 28e). Sonné, Domzale tentait de réagir sans pour autant créer le danger devant les buts gardés par Mandanda. L’Olympique de Marseille terminait en trombe, Ocampos sur la gauche délivrait un centre pour Germain qui coupait la trajectoire de l’intérieur du pied, Milic s’interposait avec brio (43e).

Germain libère l’OM

Au retour des vestiaires, L’OM démarrait pied au plancher. Sur la droite, Sanson lançait dans la profondeur Thauvin qui débordait et centrait en direction de Valère Germain. L’ancien monégasque contrôlait et ajustait tranquillement Milic (2-0, 56e). La formation marseillaise enchaînait avec Lucas Ocampos dont la magnifique frappe filait juste à côté des buts gardés par Milic (63e). Loin d’être résignés, les joueurs slovènes tentaient le tout pour le tout. Après un bon débordement d’Ibricic, Sirok enroulait son ballon, Mandanda détournait en corner (70e). A l’approche du dernier quart d’heure, Marseille baissait le pied physiquement et Domzale se montrait plus entreprenant.

Décalé sur la droite, Husmani frappait de loin mais voyait sa tentative passer au-dessus des buts phocéens (75e). La fin de match s’avérait poussive pour les deux équipes qui marquaient indéniablement le pas. Les opportunités devenaient de moins en moins nombreuses. Il fallait attendre la 84e pour voir l’OM prendre le large. Lancé sur la droite, Valère Germain déposait un centre millimétré pour Florian Thauvin dont la reprise acrobatique trompait Milic (3-0, 84e). L’Olympique de Marseille retrouve donc officiellement la Coupe d’Europe et connaîtra ses adversaires vendredi.

