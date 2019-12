Quelques minutes après le tirage au sort des 8es de finale de Ligue des Champions, Josephine Henning et Frédéric Kanouté ont procédé au tirage au sort des 16es de finale de Ligue Europa depuis Nyon, au siège de l’UEFA. Et ils nous ont réservé quelques belles affiches, avec notamment un Bayer Leverkusen, reversé de la C1, face au FC Porto.

Autre rendez-vous intéressant, Olympiacos Le Pirée-Arsenal. Les Gunners, qui traversent une sérieuse zone de turbulences et attendent toujours leur nouvel entraîneur, auront fort à faire pour sortir du piège grec. L’Ajax Amsterdam aura elle aussi sans doute des difficultés face au Getafe de Javier Bordalas, toujours très compliqué à jouer.

Un succulent Francfort-Salzbourg

Manchester United et ses Frenchies Anthony Martial et Paul Pogba défieront pour sa part le FC Bruges, qui avait posé des problèmes au Paris SG et au Real Madrid en phase de poules de Ligue des Champions. L’Eintracht Francfort, demi-finaliste la saison passée, se mesurera pour sa part au Salzbourg d’Erling Braut Håland. Le Shakhtar et Benfica s’affronteront dans un duel à forte connotation lusophone.

L’Inter Milan et l’AS Roma, qui ont respectivement hérité de Ludogorets et La Gantoise, sont plutôt épargnés. Les Glasgow Rangers, où évolue le Colombien Alfredo Morelos, actuel meilleur buteur de la compétition (6 réalisations), joueront pour leur part face aux Arsenalistas de Braga. Le rival historique le Celtic a tiré les Danois du FC Copenhague.

Les affiches des 16es de finale (allers le 20 février, retours le 27 février) :

Wolverhampton (ANG) - Espanyol (ESP)

Sporting CP (POR) - Istanbul Basaksehir (TUR)

Getafe (ESP) - Ajax Amsterdam (P-B)

Bayer Leverkusen (ALL) - FC Porto (POR)

FC Copenhague (DAN) - Celtic Glasgow (ÉCO)

APOEL (CHY) - FC Bâle (SUI)

CFR Cluj (ROU) - Séville FC (ESP)

Olympiacos (GRÈ) - Arsenal (ANG)

AZ (P-B) - LASK (AUT)

FC Bruges (BEL) - Manchester United (ANG)

Ludogorets (BUL) - Inter Milan (ITA)

Eintracht Francfort (ALL) - Salzbourg (AUT)

Shakhtar Donetsk (UKR) - Benfica (POR)

Wolfsbourg (ALL) - Malmö (SUÈ)

AS Roma (ITA) - La Gantoise (BEL)

Glasgow Rangers (ÉCO) - Braga (POR)

13h13 : c’est parti !

13h12 : les petites boules chauffent pendant ces explications techniques...

Here we go ! Watch the round of 32 draw #UELdraw — UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 16, 2019

13h10 : Michael Heselschwerdt débarque et explique le fonctionnement et les modalités du tirage au sort. C’est le grand patron des compétitions de l’instance européenne.

13h08 : c’est au tour de Frédéric Kanouté de monter sur l’estrade. Le Malien, vainqueur de l’épreuve plusieurs fois avec Séville, a évoqué « ses souvenirs fantastiques », lui qui avait marqué lors de deux finales de Ligues Europa.

13h06 : Josephine Henning, internationale allemande, est invitée sur scène, se dit « très enthousiaste » avant ce tirage.

13h05 : petite barbe de trois jours, Pedro Pinto, maître de cérémonie, accueille sur scène Giorgio Marchetti, secrétaire général de l’UEFA, pour évoquer le tirage au sort des 16es de finale de Ligue Europa.