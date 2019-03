Il ne reste plus que 8 équipes susceptibles de remporter la Ligue Europa et ainsi succéder à l’Atletico de Madrid, vainqueur l’an dernier de l’OM (3-0) au Groupama Stadium. Ce vendredi, avait lieu à Nyon en Suisse le tirage au sort des 1/4 de finale de la C3. Et l’ancien buteur néerlandais du Feyenoord Rotterdam Pierre van Hooijdonk a tiré une sacrée affiche.

En effet, le tombeur du Stade Rennais, Arsenal a tiré le gros lot avec le Napoli, ancien adversaire du PSG en phase de poules de la Ligue des Champions. Le vainqueur de ce premier quart de finale tombera d’ailleurs en demi-finale sur le vainqueur de la confrontation 100 % ibérique entre le FC Valence et Villarreal.

L’Eintract Francfort de Luka Jovic, véritable sensation de cette édition 2018-19 de la Ligue Europa, sera quant à lui opposé au Benfica Lisbonne qui a eu toutes les peines du monde pour éliminer le Dinamo Zagreb après prolongation. Le vainqueur de cette rencontre sera opposé à celui de la confrontation la plus déséquilibrée de ces quarts de finale entre Chelsea et le Slavia Prague, tombeur du FC Séville de Wissam Ben Yedder. Les rencontres de ces 1/4 de finale auront lieu les 11 et 18 avril. Pour les 1/2 finales, elles auront lieu les 2 et 9 mai.

Quarts de finale (prévus les 11 et 18 avril 2019) :

Match 1 : Arsenal (ANG) - Napoli (ITA)

Match 2 : Villarreal (ESP) - FC Valence (ESP)

Match 3 : Benfica (POR) - Eintracht Francfort (ALL)

Match 4 : Slavia Prague (RTC) - Chelsea (ANG)

Demi-finales (prévues les 2 et 9 mai 2019) :

Match 1 : Arsenal (ANG) - Napoli (ITA) contre Villarreal (ESP) - FC Valence (ESP)

Match 2 : Benfica (POR) - Eintracht Francfort (ALL) contre Slavia Prague (RTC) - Chelsea (ANG)