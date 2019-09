Le Stade Rennais démarrait sa campagne européenne à domicile ce jeudi face au Celtic Glasgow. Les Bretons se créaient leur première occasion franche par l’intermédiaire de Clément Grenier. Mais le milieu ne parvenait pas à rabattre de la tête un bon centre en retrait de la recrue phare Raphinha (13e). Les Écossais réagissaient par l’intermédiaire de Mohamed Elyounoussi, trop court sur un centre de Bolingoli (21e). Mais les vainqueurs de la dernière Coupe de France terminaient mieux cette première période. Raphinha, intéressant sur son flanc droit, rentrait sur son pied gauche et enchaînait sur une frappe puissante du gauche, obligeant Fraser Forster à une belle horizontale (31e).

Quelques instants plus tard, Mbaye Niang obtenait un penalty en poussant Kristoffer Ajer à la faute dans sa surface. L’attaquant sénégalais se faisait justice lui-même en prenant Forster à contre-pied (1-0, 38e). Au retour des vestiaires, les Bhoys appuyaient sur l’accélérateur et les Rouge-et-Noir cédaient. Damien Da Silva perdait le ballon et faisait tomber James Forrest dans sa surface. L’arbitre désignait le point de penalty et Ryan Christie ne se faisait pas prier pour égaliser (1-1, 59e). Grenier envoyait un coup franc rasant qui frôlait le montant de Forster (64e).

Arsenal et Séville assurent, Bâle se balade et Dudelange crée l’exploit

Julien Stéphan faisait entrer des forces vives, avec Romain Del Castillo et la jeune sensation Eduardo Camavinga, pour tenter de forcer la décision. Les Rennais auraient pu bénéficier d’un nouveau penalty pour une faute évidente sur Hamari Traoré non sifflée par l’homme en noir (79e). La fin de rencontre était terriblement hachée, Da Silva quittait la pelouse sur blessure, Vakoun Issouf Bayo, entré en jeu quelques minutes plus tôt, était exclu pour un deuxième jaune suite à une faute sur Édouard Mendy (90e +2). Le score en restait là (1-1).

Dans l’autre rencontre de ce groupe E, les Roumains de Cluj surprenaient la Lazio (2-1), avec notamment un but de l’ancien Marseillais Bilel Omrani. Ailleurs, en Europe, Arsenal s’imposait sur la pelouse de Francfort (0-3) grâce à des buts des jeunes Joseph Willock et Bukayo Saka et de Pierre-Emerick Aubameyang, et ce, même si les Gunners souffraient en début de rencontre. Le FC Séville faisait le boulot en déplacement à Qarabag (0-3), avec des buts de Chicharito, Munir et Oliver. Le FC Bâle s’offrait lui le carton du soir avec un large succès face aux Russes de Krasnodar (5-0), tandis que les Luxembourgeois de Dudelange créaient l’exploit sur la pelouse de l’APOEL (3-4).

Les résultats des matches de 18h55 :

Groupe A :

APOEL (CHY) 3-4 Dudelange (LUX) (Pavlovic 54e, 58e ; De Vincenti 56e - Sinani 36e, 82e ; Bernier 51e, Stolz 72e)

Qarabag (AZE) 0-3 Séville FC (ESP) (Chicharito 62e, Munir 78e, Oliver Torres 85e)

Groupe B :

Copenhague (DAN) 1-0 Lugano (SUI) (Santos 50e)

Dynamo Kiev (UKR) 1-0 Malmö (SUÈ) (Buyalskyy 84e)

Groupe C :

FC Bâle (SUI) 5-0 Krasnodar (RUS) (Bua 9e, 40e, Zuffi 52, Vilhena c. s. c. 54e, Okafor 79e)

Getafe (ESP) 1-0 Trabzonspor (TUR) (Angel Rodriguez 18e)

Groupe D :

LASK (AUT) 1-0 Rosenborg (NOR) (Holland 45e)

PSV Eindhoven (P-B) 3-2 Sporting CP (POR) (Mallen 20e, Coates c. s. c 26e, Baumgartl 48e - Bruno Fernandes 39e, Pedro Mendes 82e)

Groupe E :

Cluj (ROU) 2-1 Lazio (ITA) (Deac s. p. 41e, Omrani 75e - Bastos 25e)

Rennes (FRA) 1-1 Celtic (ÉCO) (Niang 38e s. p. - Christie 59e s. p.)

Groupe F :

Standard Liège (BEL) 2-0 Vitoria Guimarães (POR) (Hanin c. s. c. 66e, M’Poku 90e)

Eintracht Francfort (ALL) 0-3 Arsenal (ANG) (Willock 38e, Saka 85e, Aubameyang 87e)

