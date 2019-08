Le marathon se poursuivait ce jeudi soir pour le Racing Club de Strasbourg. Si la Ligue 1 n’a repris que le 11 août pour le RCSA, face au FC Metz (1-1), le club de l’est de la France a retrouvé la compétition depuis la fin du mois de juillet. Avec sa victoire en Coupe de la Ligue BKT contre l’Ean Avant- de Guingamp, la formation de Thierry Laurey devait passer par plusieurs tours préliminaires pour accéder à la phase de groupes de la Ligue Europa. Et après avoir éliminé le Maccabi Haïfa et le Lokomotiv Plovdiv, Strasbourg affrontait aujourd’hui l’Eintracht Francfort à la Meinau pour son match aller des barrages. Face à un adversaire beaucoup plus dangereux, le club français voulait donc prendre une option sur la qualification avant un déplacement périlleux en Allemagne dans sept jours. Pour se faire, Thierry Laurey conservait son 5-3-2 et optait pour un duo Zohi-Ajorque en attaque. En face, Adolf Hütter alignait un 3-5-2 avec notamment la menace Rebic devant aux côtés de Kamada.

Devant la formation allemande, les Strasbourgeois démarraient bien. Les joueurs de Thierry Laurey évoluaient balle au pied et le cuir s’approchait petit à petit des cages de Trapp, l’ancien gardien du PSG. Après un centre manqué de Zohi (10e), Ajorque allumait la première mèche mais l’avant-centre du RCSA trouvait le petit filet extérieur (12e). Les Aigles souffraient et Liénard passait proche de l’ouverture du score. Dans la surface, le milieu de 31 ans faisait cependant le mauvais choix en frappant au lieu de servir un coéquipier sur la droite (13e). L’Eintracht Francfort essayait alors de répondre sur coup de pied arrêté avec Abraham et Rebic, en vain (17e). Sels devait cependant s’employer derrière sur un boulet de canon de Kostic sur coup-franc (29e). Mais les locaux semblaient bien mieux dans ce premier acte et ces derniers ouvraient logiquement le score après la demi-heure de jeu. Sur un corner, Da Costa voyait le ballon rebondir sur sa cuisse et Zohi, sur la ligne, poussait le ballon au fond des filets (33e, 1-0).

Matz Sels décisif dans ses cages !

Boostés par cette ouverture du score, les hommes de Thierry Laurey ne se reposaient pas sur leurs lauriers, Ajorque tentant même de marquer du talon (38e). L’arbitre sifflait alors la fin de la première période après une ultime tentative de Da Costa (45e). Avec ce score à la pause, Adolf Hütter lançait Paciencia et Rode dès la reprise. Des changements qui changeaient un peu la donne. Car sur la pelouse de la Meinau, les Aigles mettaient le feu dans la surface strasbourgeoise. Sels sauvait d’abord le RCSA d’une main ferme devant Kamada, seul au point de penalty (46e). Le ballon se rapprochait du but et les Aigles demandaient ensuite un penalty suite à une frappe de Kamada contrée par le bras de Djiku et le gardien du RCSA (51e). Totalement bousculés, les Strasbourgeois ne voyaient plus le jour dans cette deuxième période et Kostic voyait sa frappe passer à côté (62e).

Thierry Laurey commençait alors ses changements avec l’entrée en jeu de Sissoko notamment (64e). Les deux entraîneurs enchaînaient donc les remplacements, Adolf Hütter tentant notamment de trouver la solution pour marquer ce si précieux but à l’extérieur. Mais le public strasbourgeois n’avait plus grand chose à se mettre sous la dent ensuite. Dans sa surface, Kohr réalisait lui une belle intervention sur Martin (79e). En fin de rencontre, les locaux laissaient le ballon aux Aigles mais le bloc strasbourgeois, bien en place, ne laissait rien passer jusqu’à la dernière seconde. Car après deux minutes de temps additionnel, l’arbitre sifflait la fin de la rencontre sur ce score de 1-0 à l’avantage du Racing Club de Strasbourg. Il faudra désormais tenir dans sept jours en Allemagne pour obtenir définitivement ce précieux billet pour la phase de groupes de cette C3 !

Revivez le film de la rencontre sur notre live commenté.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10