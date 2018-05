Le jour de gloire est-il arrivé pour les Marseillais ? Dans un Groupama Stadium qui s’annonce chaud bouillant, les troupes de Rudi Garcia vont défier les hommes de Diego Simeone à l’occasion de la finale d’Europa League (à suivre en direct sur Foot Mercato à partir de 20h45). Une finale très attendue par les deux formations, la première depuis cette défaite en 2004 pour l’Olympique de Marseille, alors que les Colchoneros eux sont là devant l’opportunité de gagner leur troisième titre dans la compétition.

Forcément, les Madrilènes semblent faire office de favoris, mais les Phocéens ont clairement une carte à jouer. Côté olympien, Mandanda devrait reprendre sa place de titulaire après l’intérim bien assuré par Pelé en Ligue Europa. Devant lui, un quatuor défensif composé de - de gauche à droite - Amavi, Luiz Gustavo, Adil Rami et Hiroki Sakai. Buteur décisif face à Salzbourg, Rolando ne serait pas tout à fait remis à 100%. Rudi Garcia devrait donc privilégier l’option Gustavo. Peu en vue en Autriche, le Brésilien reste un élément expérimenté lors des grands rendez-vous.

Luiz Gustavo en défense, Germain en pointe

Touché à l’épaule face à Guingamp, Bouna Sarr est également douteux, place donc à Sakai remis de sa blessure à la cuisse. Au milieu, on peut s’attendre à un duo Sanson-Zambo Anguissa. Devant ce double-pivot, on pourrait retrouver le trio Ocampos-Payet-Thauvin. Annoncé comme incertain, le Réunionnais a fait savoir hier en conférence de presse qu’il était apte à jouer. Sauf surprise, il devrait donc être aligné. Enfin, Valère Germain devrait occuper la pointe de l’attaque, Mitroglou étant encore dans le doute.

Diego Simeone - en tribunes ce soir et remplacé par le fidèle Mono Burgos - peut lui aussi s’appuyer sur l’intégralité de son effectif pour cette finale. Sans surprise, Jan Oblak sera chargé de défendre les cages. Le Slovène n’aura pas de soucis à se faire, puisque devant lui, il aura une arrière-garde composée de Lucas Hernandez, du duo charrua Diego Godín - José María Giménez et de Sime Vrsaljko. Au milieu, il y a un petit doute. El Cholo va-t-il aligner un duo Thomas-Gabi au milieu puis Saúl et Koke sur les côtés, ou préférera-t-il un duo Thomas-Saúl avec Vitolo et Koke sur les flancs ? Au vu des derniers matchs, la deuxième option semblait la plus probable, mais la presse madrilène est unanime ce matin : Simeone devrait choisir la première option et donc un 4-4-2. Devant, une chose est sûre : Diego Costa et Antoine Griezmann seront présents sur le front de l’attaque et auront la charge de planter les banderilles colchoneras. Les Marseillais sont prévenus. Vivement le match !