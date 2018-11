Des débuts difficiles. Arrivé à l’Olympique de Marseille le 28 août dernier après cinq années passées à l’AS Roma, Kevin Strootman a démarré sur les chapeaux de roues sous ses nouvelles couleurs. Face à l’AS Monaco au stade Louis-II, le milieu néerlandais avait impressionné pour sa première avec le club phocéen, qui s’était imposé sur le score de 3-2. Mais petit à petit, le joueur de 28 ans a réalisé des performances plus décevantes. Malgré cela, Rudi Garcia a décidé de le titulariser lors de toutes les rencontres olympiennes, que ce soit en Ligue 1 (9 matches) ou en Ligue Europa (3 rencontres).

Présent en conférence de presse avant le match de la 4e journée de la phase de poules de Ligue Europa face à la Lazio (jeudi à 18h55, un match à suivre en direct sur notre site), Kevin Strootman a donc été interrogé sur ses débuts compliqués. Et ce dernier a d’abord parlé de son adaptation : « j’essaie toujours d’être utile même si c’est difficile en sachant que je viens tout juste d’arriver. Je veux aider l’Olympique de Marseille mentalement mais également sur le terrain. Je ne suis pas le seul joueur avec de l’expérience, nous avons beaucoup d’autres joueurs importants, des joueurs qui ont gagné la Coupe du Monde. J’essaie d’apporter mon soutien. »

« Je suis conscient que je peux faire mieux »

Kevin Strootman semble donc trouver sa place petit à petit, un peu plus de deux mois après son arrivée. Mais sur le terrain, les choses semblent plus compliquées. Face à Montpellier dimanche soir (0-3), le Néerlandais a eu du mal à s’imposer dans l’entrejeu. Pointé du doigt pour ses dernières performances, le principal concerné a donc tenu à répondre ce mercredi. « Je suis conscient que je peux faire mieux et que je dois faire plus, l’équipe travaille tous les jours pour s’améliorer à la fois en tant que groupe mais aussi au niveau individuel. À Marseille, j’ai bien joué lors de certains matches mais d’autres moins bien, mais la même situation s’est produite à la Roma. Contre la Lazio, ça sera l’occasion idéale pour donner le maximum, dans un match où seulement la victoire compte », a-t-il expliqué devant la presse.

Car dans quelques heures, l’ancien joueur de l’AS Roma retrouvera en effet son ancien stade, le Stadio Olimpico, où la Lazio de Rome, rival des Giallorossi évolue également : « je ne sais pas si c’est comme un derby, mais c’est toujours spécial de revenir ici. Malheureusement, nous ne jouons pas contre la Roma, mais cela se produira peut-être l’année prochaine. Ici, j’ai vécu cinq années importantes, ce sera un match spécial. Mais l’équipe compte gagner. » Face à son ancien ennemi, Kevin Strootman pourrait donc réagir et montrer un meilleur visage. Il ne reste plus qu’à.