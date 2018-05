Les héros improbables sont souvent la marque des grandes épopées. En 1998, c’est Lilian Thuram qui inscrit un doublé totalement fou face à la Croatie en demi-finale de la Coupe du Monde. En 2016, les Portugais ne s’attendaient probablement pas à fêter un but d’Eder, l’attaquant si souvent décrié, pour célébrer la victoire face à la France en finale de l’Euro. Hier soir, les supporters olympiens imaginaient sûrement plus facilement un enroulé pied gauche de Thauvin ou une mine lointaine de Payet pour sceller la qualification.

C’est finalement Rolando, le défenseur né au Cap-Vert, entré à la 101e minute, qui a libéré tout Marseille. Sur corner, mais pas de la tête, avec son pied droit. Sa joie immense était à la hauteur de l’événement. Diminué par une blessure au tendon d’Achille, Rolando a vu Luiz Gustavo devenir une option plus que crédible en défense centrale aux côtés d’Adil Rami. Entré en jeu face à Angers le week-end dernier, il se doutait qu’il prendrait place sur le banc face à Salzbourg.

Le sourire scotché sur son visage

Forcément, il a dit tout son bonheur en zone mixte après la rencontre. « C’est un moment inexplicable. C’était à moi de mettre le but de la qualification. Mais c’est grâce à l’équipe, je n’ai joué que 20 minutes. On sait que notre cœur est grand. On savait qu’on pouvait y arriver. (…) La dernière fois c’était Hiroki, cette fois c’est moi. On vit bien, ça montre qu’on est un vrai groupe », a-t-il dit, le sourire scotché aux lèvres.

« C’est quelque chose d’inoubliable, je n’ai pas les mots en français pour dire ce qu’il y a dans mon cœur. On est très content, c’est le minimum que l’on peut dire. On va finir ensemble à Lyon ! », a-t-il poursuivi, avant de commenter la Une de L’Équipe qui lui rend hommage en jouant sur sa quasi-homonymie avec CR7 (« Rolando Ballon d’Or »). « C’est mon frère Ronaldo, ils ont changé les deux lettres ! C’est que ça ! », a-t-il rigolé. Ce jeudi soir, Rolando aura été aussi décisif pour son équipe que son illustre compatriote.