Un virage fermé, des gradins dépeuplés, une grève des supporters de 10 minutes avant un retour fracassant dans les tribunes pour exprimer leur mécontentement : l’Orange Vélodrome a été le théâtre d’une drôle de soirée jeudi soir lors de la réception de Konyaspor. La volée reçue à Monaco et la défaite à domicile contre Rennes ont tendu l’ambiance entre la direction du club et les fans olympiens, qui avaient prévenu d’une soirée agitée. Plusieurs banderoles ont touché droit au but : « vide comme les promesses de Jacques-Henri, la tactique de Rudi » à destination de Garcia, « 118 M€ pour quoi ? Qui est le boss dans ce club ? McCourt, sors tes c*** », en anglais pour bien se faire comprendre du propriétaire américain.

Dans ce contexte brûlant, les Olympiens ont éprouvé un mal fou à se montrer dangereux, au point de revenir aux vestiaires à la pause sous les sifflets et sur le score de 0-0. Le but d’Adil Rami de la tête fut donc un véritable soulagement. Voire mieux selon Rudi Garcia. « C’est la bonne réponse, une victoire, ce qu’il nous fallait, surtout dans un mini-championnat à six journées. On a gagné, c’est bien, et c’est bonifié par le match nul entre Guimaraes et Salzbourg, nous voilà en tête du groupe », a-t-il déclaré en conférence de presse après la rencontre, avant d’évoquer l’ambiance. « Ce qui compte c’est de gagner des matches et mettre les supporters derrière leur équipe, on est plus forts quand on est soutenus. »

On ne pourra pas enlever à l’entraîneur français d’avoir tenté quelque chose, avec un système en 4-2-3-1 offrant à Payet le rôle du numéro 10 et à Boubacar Kamara sa première titularisation de la saison. Sera-ce suffisant pour relever sa cote de popularité ? Au regard du spectacle proposé, pas sûr. « Il fallait jouer dans un contexte difficile, les joueurs étaient peut-être un peu crispés au début, mais il faut dégager de l’envie, c’est ce qu’ils ont fait. Maintenant il y a un match à Amiens, qui vient vite, dimanche à 15h, il faudra aller récupérer les points perdus à domicile », a-t-il glissé. Garcia et ses hommes seront désormais attendus en Ligue 1, où il faudra éviter une troisième défaite de rang.