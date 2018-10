Ce jeudi soir, l’Olympique de Marseille jouera un drôle de match. En effet, les Phocéens accueillent dans leur enceinte du Stade Orange Vélodrome la SS Lazio. Rudi Garcia, ancien entraîneur de l’AS Roma, retrouvera donc l’ennemi honni contre qui il a eu de très bons résultats dans la Botte. Mais ce n’est pas tout. Si les Marseillais étaient amenés à s’incliner en cette belle soirée, ils seraient très probablement éliminés de la Ligue Europa, une compétition dont ils avaient atteint la finale l’année passée.

Dès lors, il va falloir se retrousser les manches et mettre le bleu de chauffe ce soir. Ce sera sans Florian Thauvin, dont le forfait a été acté par Rudi Garcia hier lors d’une conférence de presse. L’OM retrouvera aussi Simone Inzaghi, qui avait inscrit un quadruplé lors de la cinquième journée de la phase 2 le 14 mars 2000 (OM-Lazio : 1-5). Pas une bonne nouvelle donc d’autant que les affrontements entre les deux formations n’ont pas souvent abouti à une victoire française.

Garcia envoie du lourd

Pour cette rencontre, (match OM-Lazio à suivre en direct sur notre live commenté), Rudi Garcia devrait sortir l’artillerie lourde et un 4-3-3. Mandanda devrait bien garder les buts marseillais. Devant lui, Sarr et Rami devraient tenir leur place, Caleta-Car pourrait être à nouveau titularisé et le doute subsiste encore entre Sakai et Amavi pour le couloir gauche, mais le Japonais pourrait être préservé pour le Classique de dimanche (match OM-PSG à suivre sur notre live commenté). Au milieu, Kevin Strootman, Luiz Gustavo et Morgan Sanson devraient être alignés et surtout être en soutien de la triplette Payet-Mitroglou-Ocampos.

Pour Simone Inzaghi, le 3-5-2 devrait être de mise. Pour les buts, l’incertitude existe encore, mais Proto pourrait être le dernier rempart laziale. Wallace, Acerbi, un temps convoité par l’OM, et Radu devraient être les trois défenseurs alignés par le petit frère de Pippo. Caceres, Lucas Leiva, Parolo et Lulic pourraient être les hommes forts du milieu de terrain romain. Milinkovic-Savic devrait être l’ultime homme de ce milieu et le Serbe sera en soutien de Ciro Immobile et de Caicedo.

Cliquez ici pour regarder OM-Lazio en streaming