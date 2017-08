La soirée a été belle pour l’Olympique de Marseille. À trois jours du choc face à l’AS Monaco, le club phocéen a parfaitement négocié sa qualification pour la phase de poules de la Ligue Europa en s’imposant largement face aux Slovènes de Domzale (3-0). Un succès qui est venu confirmer un bilan comptable plutôt satisfaisant de quatre victoires et trois nuls en sept rencontres (Ligue 1 + Ligue Europa) depuis le début de la saison. Pourtant, l’OM est loin d’avoir montré un visage séduisant lors de ses dernières prestations. Des critiques formulées lors de la dernière conférence de presse d’avant-match et qui ont visiblement énervé Rudi Garcia. Venu à la rencontre des médias à l’issue de la rencontre d’hier soir, l’entraîneur olympien s’est montré plus que sec dans ses réponses. Le but ? Recadrer les journalistes.

« Pas d’agacement, aucun. Je remets juste les choses à leur place. Je pense qu’il faut arrêter de se cacher derrière nos supporters. Nos supporters sont derrière nous. Ils étaient 48 000 aujourd’hui. Ils étaient 55 000 la première journée de championnat. Ils sont là, ils sont nombreux, ils ont confiance en nous. Je peux leur dire une chose, c’est qu’on va mouiller le maillot. Ils seront fiers de leur équipe. On a un groupe qui croit lui au moins en lui et qui va aller chercher le maximum. Je ne sais pas ce que l’on va faire à Monaco. (..) Mais on va essayer d’améliorer le départ catastrophique de l’OM en championnat », a-t-il déclaré de manière ironique, l’OM ayant remporté sept points sur les neuf possibles lors des trois premières journées de L1.

Garcia déjà tendu face aux critiques

Tendu, Garcia n’a donc pas manqué une occasion d’en remettre une couche. « J’ai trouvé l’équipe très bien. Bien mieux que ce qu’on en dit actuellement », a-t-il poursuivi. Ensuite, pour ceux qui ont tenté d’aller à la pêche aux informations concernant le mercato, le technicien français les a reçus comme il se doit. « Vous avez Andoni Zubizarreta qui répondra à cette question. Je parle du match ce soir, c’est tout. Pour ces questions-là, voyez avec Andoni », a-t-il asséné avant d’en remettre une couche lorsqu’un journaliste lui a fait remarquer que le coach olympien avait indiqué qu’il évoquerait davantage le mercato une fois la qualification acquise. « Bah je le disais, maintenant je ne le dis plus ».

Des réponses cinglantes qui se sont poursuivies. « C’est votre avis, il ne regarde que vous », a lâché Garcia lorsqu’un journaliste a voulu savoir s’il avait estimé que l’OM avait souffert en première période. « Je suis venu répondre à vos questions, c’est comme ça que ça se passe. Vous posez des questions et moi je vous donne des réponses. Voilà », a conclu l’entraîneur marseillais. Déjà tendue malgré un bon début de saison sur le plan comptable, l’ambiance autour de l’OM interpelle. La faute sans doute à une fin de mercato où les recrues phares se font toujours attendre...