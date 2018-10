Une nouvelle désillusion. Deux semaines après avoir perdu gros contre l’Eintracht Francfort (1-2) lors de la 1ère journée de Ligue Europa, l’Olympique de Marseille a encore une fois déçu et n’y arrive décidément pas depuis quelques semaines. Opposé à l’Apollon Limassol (2e levée de C3), Marseille a effectué une première période très poussive avant de mener au score dans le deuxième acte par l’intermédiaire de Dimitri Payet et de Luiz Gustavo. Mais contre toute attente, les Phocéens ont été rattrapés pour finalement faire match nul (2-2), Limassol égalisant dans les derniers instants de la rencontre. Deux nouveaux buts encaissés par la défense de l’OM, véritable talon d’Achille de la formation coachée par Rudi Garcia. Un résultat que l’entraîneur de l’OM n’a pas du tout apprécié et il l’a fait savoir après la rencontre.

« C’est comme une défaite ! Quand vous menez 2-0 à l’extérieur, vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas prendre les trois points. Ça ne nous replace pas au classement et c’est bien le problème du jour. Rien n’est terminé, mais ces vingt dernières minutes nous coûtent cher. Luiz Gustavo a demandé à sortir, et ça nous a pénalisé sur le plan défensif. (...) On va se poser les bonnes questions, mais ce n’est pas normal de ne pas ramener les trois points. Il faut qu’on arrête de prendre des buts. On répète souvent les mêmes erreurs, ça devient embêtant. Il faut continuer à montrer à certains d’entre nous, notamment ceux qui sont arrivés, Duje (Caleta-Car) et Nemanja (Radonjic), qu’il y a des choses à apprendre vite. On paye un peu leurs arrivées tardives. Il faut gagner dimanche (contre Caen en Ligue 1, Ndlr), vite récupérer, et ensuite il y aura la trêve. On est à la traîne (dans le groupe H, Ndlr) », a expliqué l’ancien coach de l’AS Roma au micro de RMC Sport.

Loin d’être irréprochables, les deux très couteuses recrues estivales n’ont pas encore trouvé leur place au sein de l’effectif marseillais. Pointés du doigt, Duje Caleta-Car et Nemanja Radonjic semblent donc coûter des victoires à la bande à Dimitri Payet qui n’a décidément pas besoin de cela en ce moment. Avec une seule victoire dans les cinq derniers matches toutes compétitions confondues, le club phocéen a grillé pas mal de jokers et serait bien inspiré de redresser la barre. Cela commencera par la réception du Stade Malherbe de Caen ce dimanche à l’Orange Vélodrome (17h). Une formation normande qui réussit souvent sur la Canebière ces dernières saisons...