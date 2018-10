Demain soir, l’Olympique de Marseille joue gros en Ligue Europa face à la Lazio de Rome. Une affiche qui peut entretenir l’espoir en cas de succès pour l’OM ou compliquer sérieusement la tâche marseillaise pour une qualification en cas de revers. Malgré l’enjeu, un homme cristallise l’attention des observateurs : Bouna Sarr. Le Franco-Guinéen qui a encore récité une excellente partition à Nice dimanche dernier (1-0), n’en finit plus d’impressionner au poste de latéral droit.

Précieux offensivement par ses montées tranchantes, appliqué défensivement, passeur décisif à Nice, l’ancien Messin se révèle bien plus qu’une solution de repli aux yeux de son entraîneur Rudi Garcia. Interrogé sur le sujet en conférence de presse, l’entraîneur marseillais n’a pas caché sa satisfaction même si on sent une volonté réelle de garder son joueur sous pression histoire de ne pas freiner son ascension.

Rudi Garcia très exigeant avec Bouna Sarr

« Il peut encore progresser. Il a fait du chemin en un an, il apprend vite et bien sûr il est très intelligent. Je ne préfère pas trop lui tresser de lauriers et qu’il baisse de niveau par la suite, » avoue Garcia. Il faut dire que tout pourrait s’accélérer pour Sarr, en témoigne sa pré convocation en équipe de France pour le rassemblement d’octobre dernier. Mais pas question de pavoiser pour autant pour le technicien phocéen qui en a profité pour énumérer les axes de travail à réaliser pour que son joueur puisse tutoyer les sommets.

« Il faut qu’il soit régulier dans la performance. Il l’est mais pas encore à 100%. Il nous a permis de gagner à Nice, il faut qu’on soit exigeants avec Bouna. Il s’améliore dans les deux domaines, offensif et défensif. Dans le placement et la compréhension du jeu, il s’améliore également, » a ainsi lâché l’ancien coach de l’AS Roma. Bouna Sarr sait ce qui lui reste à faire pour devenir un vrai spécialiste du poste...