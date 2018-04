Ce soir, l’Olympique de Marseille joue un match capital - ils le seront tous jusqu’à la fin de saison - à jouer. En effet, pour le compte des demi-finales aller de la Ligue Europa, les Phocéens reçoivent dans un Stade Orange Vélodrome archi comble les Autrichiens du Red Bull Salzbourg. Lors de leur dernière sortie à domicile en coupe d’Europe, les joueurs français s’étaient imposés, avaient renversé la tendance et surtout avaient conquis tout un stade (contre Leipzig 5-2).

Mais cette fois, la donne est différente. En effet, pour commencer, ils reçoivent pour le compte du match aller, une formation qu’ils n’avaient pas vaincue en poule (0-0, 0-1). D’autre part, cette formation autrichienne est peut-être moins clinquante que les Allemands, mais elle est surtout plus équilibrée et la teneur des débats sera donc différente. Rappelons que Salzbourg a éliminé la Real Sociedad, le Borussia Dortmund et enfin la Lazio Rome avant d’arriver jusqu’ici.

Plutôt 4-2-3-1 que 3-4-3 ?

Du côté phocéen, Rudi Garcia dispose de la quasi-totalité de ses hommes pour cette rencontre. Pelé devrait poursuivre l’intérim, Steve Mandanda étant toujours absent. Ensuite, le technicien français pourrait aligner une formation en 4-2-3-1 plutôt qu’en 3-4-3 avec Sarr, Rolando, Rami et Amavi derrière. Depuis quelques semaines, Maxime Lopez semble avoir gagné ses galons de titulaire et pourrait être aligné aux côtés de Luiz Gustavo de retour dans l’entrejeu. Enfin, devant, du grand classique, Ocampos et Thauvin occuperont les ailes avec un Dimitri Payet en meneur de jeu. Ces trois hommes seront chargés d’alimenter en ballons un Kostas Mitroglou en grande forme.

Du côté autrichien aussi on devrait avoir le droit à une équipe pas fortement remaniée. Le capitaine Walke devrait garder les buts de 4-4-2 concocté par Marco Rose. Lainer, à droite, et Ulmer, à gauche, devraient encadré le duo Ramalho-Caleta-Car qui sévira dans l’axe central. Haidara, s’il est remis de sa blessure, devrait tenir sa place, tout comme Samassekou, Schlager et Berisha, l’international kosovar (ex-Norvégien). Enfin, devant Hwang et Dabbur, seul buteur de la première double-confrontation, devraient être de la partie.