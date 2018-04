Une séance de rattrapage importante pour Marseille. Les Olympiens défient jeudi soir le RB Leipzig en quart de finale retour de la Ligue Europa au stade Orange Vélodrome. Battus en Allemagne sur le score de 1-0, lors de la manche aller, les hommes de Rudi Garcia doivent marquer au moins deux buts pour rejoindre le dernier carré de cette épreuve. Afin de réussir cette performance, le technicien français Rudi Garcia mise sur une remise en question de ses joueurs.

Dépassés par Lyon après le match nul concédé devant Montpellier (0-0), dimanche dernier en clôture de la 32e journée de Ligue 1, les Marseillais, 4e en Ligue 1 à présent, possèdent une deuxième chance pour retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine avec cette Ligue Europa, en cas d’échec en championnat. L’ancien coach de la Roma Rudi Garcia est conscient de cette option et compte sur le statut dont dispose son équipe dans cette épreuve en étant le dernier représentant français pour remplir la mission.

Un passé européen pour Marseille

« Il y a une excitation de tout gagner. Rejoindre les demi-finales, ça n’a pas été permis à beaucoup de clubs français. On veut représenter la France, ça met plein d’éléments qui font qu’on va plus que tout donner demain soir. Même si on encaisse un but, on sera capable de se qualifier. Les prolongations et les tirs au but peuvent faire partie du match de demain. Il ne faut pas que les joueurs jouent le match avant. On va être serein et tranquille. On aura une équipe de Marseille très déterminée demain à 20h45. », a-t-il confié en conférence de presse d’avant-match.

La tâche n’est pas insurmontable pour les Phocéens qui détiennent une histoire particulière avec cette compétition. Anciennement appelé Coupe de l’UEFA, Marseille a perdu deux finales contre Valence (2-0) en 2004 et Parme (3-0) en 1999. Depuis qu’elle se nomme Ligue Europa en 2009, l’Olympique de Marseille réalise actuellement sa meilleure performance en étant en quart de finale. Créé en 2009, le RB Leipzig ne dispose pas d’histoire européenne mais progresse à vitesse grand V, à l’image de sa deuxième place en Bundesliga la saison dernière. Malgré ce profil, le RB Leipzig possède des armes pour confirmer son résultat de la première manche. Monaco peut en témoigner.