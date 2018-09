« La renaissance » (L’Équipe), « Entra alors Hatem Ben Arfa » (Ouest France), « Ben Arfa, on s’en souviendra » (encore Ouest France). L’attaquant de 31 ans a réussi son retour, c’est le moins que l’on puisse dire. Entré à la 65e minute de la rencontre entre le Stade Rennais et Jablonec, pour la première journée de la phase de poules de la Ligue Europa, Ben Arfa a eu la possibilité de tirer le penalty vainqueur à la 91e minute. Un penalty qu’il a transformé sans trembler, faisant chavirer de bonheur le Roazhon Park. Grenier ou Bourigeaud auraient pu le tirer mais l’ancien Parisien s’est saisi du ballon sans que cela ne choque personne.

« Il a l’expérience et le talent et il se sentait bien », a glissé le capitaine Benjamin André après la rencontre, rejoint par l’entraîneur Sabri Lamouchi sur ce point précis. « Tout le monde était très heureux qu’il prenne le ballon, il n’y aura pas de penaltygate au Stade Rennais. Il a pris ses responsabilités et c’est la preuve d’un grand champion, il a donné la victoire et c’est formidable », a-t-il assuré, relayé par L’Équipe. Durant ses 25 minutes de présence sur la pelouse, Ben Arfa aura donc retrouvé la joie du buteur, mais aura surtout provoqué une vague d’enthousiasme dans le stade à son entrée en jeu.

Le Roazhon Park n’attendait que ça

« J’ai rarement vu un joueur entrer et déclencher une telle ferveur », a glissé Lamouchi après la rencontre. Le public s’est en effet levé pour filmer la scène et applaudir les premiers pas de la recrue arrachée par le président Olivier Létang. Après plus d’un an sans jouer (son dernier match officiel remontait au 5 avril 2017 contre Avranches avec le PSG, où il avait inscrit un doublé), Ben Arfa manquait aussi forcément de repères.

Peu de ballons touchés et une condition physique qui ne lui permet pas encore toutes les fantaisies mais déjà un premier slalom qui a débouché sur le corner amenant le penalty. De quoi satisfaire largement les supporters et les coéquipiers, tous ravis. « On a eu un aperçu d’Hatem. C’est faire jouer l’équipe, être décisif. Il faut qu’il soit physiquement de mieux en mieux, mais il va nous faire plus que du bien », a assuré Benjamin André. Cela tombe bien, c’est le PSG qui rend visite à Rennes dimanche à 15 heures.