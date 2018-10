« C’est retrouver une confrontation contre un club italien, j’ai passé de belles années en Italie. Contrairement à la France, en Italie il y a beaucoup de villes où cohabitent deux équipes. Que cela soit un match particulier oui, mon coeur est resté à l’AS Roma, j’ai beaucoup d’affection pour les tifosi de la Roma, j’ai aussi beaucoup de respect pour les supporters de la Lazio, mais cela s’est toujours bien passé pour mon équipe contre la Lazio, j’espère que cela va continuer », expliquait Rudi Garcia pendant la conférence de presse d’avant match.

Car, oui, Rudi Garcia, avec son OM retrouve demain son ennemi : la Lazio (rencontre à suivre bien évidemment sur notre live commenté). Ces petites confrontations, l’entraîneur phocéen a pu les goûter lorsqu’il coachait l’autre club de la Ville Eternelle : l’AS Roma. Et le bilan est plutôt positif pour le technicien français. Entre 2013 et 2016, le natif de Nemours (Seine-et-Marne) a trouvé sur sa route les Laziale à six reprises et a toujours sauté l’obstacle avec force.

Rudi Garcia n’a jamais perdu

Sur les six rencontres, les Romains de Garcia l’ont emporté à trois reprises pour trois matches nuls et absolument aucune défaite. Sachant que le derby romain est l’une des rencontres les plus chaudes d’Italie, cela montre bien l’exploit que ce fut pour l’entraîneur marseillais. Mais ce n’est pas tout, lors du tirage au sort, le Français a pu recevoir quelques messages de soutiens venant d’Italie. Des soutiens qui ne seront bien évidemment pas de trop ce jeudi soir en Ligue Europa.

« Juste après le tirage j’ai reçu beaucoup de messages d’amis de Rome, pas forcément de personnes à l’intérieur du club de la Roma, beaucoup y ont vu un signe du destin que la Lazio soit dans notre poule », a ainsi soufflé Rudi Garcia un brin amusé. Tandis que les supporters de l’Olympique de Marseille ne sont pas rassurés avant la réception de la Lazio, une défaite entraînant une potentielle élimination, les chiffres, eux, parlent pour Garcia !