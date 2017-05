Il aurait pu partir comme un prince avec un dernier trophée mais non, Arsène Wenger ne veut pas quitter le club de son cœur, le club d’une vie même. Après la belle victoire en finale de FA Cup obtenue face au favori Chelsea, le Français rencontrait ses dirigeants en ce début de semaine pour déterminer la marche à suivre pour l’avenir du club. Malgré la cote de désamour auprès de pas mal de supporters, Wenger a prolongé son contrat.

L’annonce met fin à un suspense qui n’en était plus vraiment un. Cela vient plutôt confirmer ce que prédisaient les médias anglais depuis plusieurs semaines. « Nous pouvons confirmer que le club est tombé d’accord avec Arsène Wenger pour une prolongation de contrat de deux ans », annonce le site officiel du club londonien.

We can confirm that the club has agreed a new contract with Arsène Wenger https://t.co/YZcmNufFrS — Arsenal FC (@Arsenal) 31 mai 2017

Deux ans de plus !

Arrivé le 30 septembre 1996, Wenger va vivre deux années supplémentaires chez les Gunners. La période actuelle n’est pourtant pas la plus reluisante de son histoire. Certes, Wenger a remporté la 7e FA Cup de son histoire et est devenu par la même occasion le manager ayant soulevé ce trophée le plus régulièrement de l’histoire mais pour la première fois depuis 20 ans, le club de Londres ne disputera pas la Ligue des Champions après sa 5e place en championnat cette saison.

Reste à savoir dans quelles conditions Wenger a accepté de prolonger avec un club dont il est l’un des architectes modernes. Réputé pour ne rien laisser au hasard et prendre toutes les responsabilités dans le club, il serait étonnant qu’il ait laissé ses dirigeants lui dicter quelques consignes et notamment l’embauche d’un directeur sportif. L’avenir et le mercato de cet été entre les probables départs d’Özil et d’Alexis le diront.