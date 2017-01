Chaque année, le nouveau FIFA pose quelques problèmes à ses joueurs. Car si le jeu est souvent dans la continuité de son prédécesseur, certains points sont retravaillés, et la tâche est parfois ardue pour se remettre au niveau. Cela a notamment été le cas ces dernières années avec le système de défense, mais pour FIFA 17, ce sont les coups de pied arrêtés qui ont été totalement repensés.

Ainsi, les corners, coups francs indirects et penalties ont été réinventés pour offrir une nouvelle expérience aux joueurs, que chacun prendra la peine de juger en fonction de son expérience personnelle. Et les coups francs directs dans tout ça ? À première vue, rien de nouveau. Et c’est là que le bât blesse, puisque justement, le système a lui aussi été revu, sans être révolutionné. Plus que jamais, vous aurez besoin de spécialistes de la discipline pour parvenir à vos fins, avec des notes élevées en « précision coup franc » et en « effets ».

Pour Foot Mercato, le Youtubeur Psyko17s’est penché sur la question et vous apprend à retrouver l’instinct de tueur qui était peut-être le vôtre sur coup franc dans FIFA 16. Le premier constat est rapide et sans appel : les trajectoires de balle ont changé, et les effets "d’enroulé" sont moins prononcés. Mais pour y remédier, une grande nouveauté a fait son apparition. Désormais, à l’aide du joystick droit, le joueur peut modifier la course d’élan de son tireur - comme sur le nouveau système de penalty : plus la course sera rectiligne, plus la frappe sera tendue, et plus elle sera perpendiculaire au ballon - « à la Beckham » -, plus la frappe sera enroulée.

Une fois vos repères pris dans la course d’élan, place à la frappe. Et cette année, le mot d’ordre est « le dosage ». Comme le révèle Psyko17, attention à ne pas dépasser les deux barres de puissance pour ne pas voir votre ballon finir sur la barre, ou pire... en tribune. Et pour aller chercher la lucarne, deux astuces à prendre en compte : la position du stick analogique gauche, qui doit être maintenu vers le haut et du côté où vous voulez envoyer le cuir, pour créer un effet plongeant. Et pour être sûr de cadrer votre frappe... aidez-vous de vos adversaires ! Celui qui est l’un des Youtubeurs star de FIFA vous explique comment aligner le poteau par rapport au mur pour être de sûr de faire mouche à chaque fois. Désormais, vous n’aurez plus aucune excuse !