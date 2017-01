Cette saison, on pensait voir les deux Manchester - City et United - dominer la Premier League, sous l’impulsion de Pep Guardiola et José Mourinho. Mais finalement, le Chelsea d’Antonio Conte occupe la tête du championnat.

Sur FIFA 17, les Blues sont aussi au rendez-vous, avec quelques joueurs très bien notés. Thibaut Courtois (89) est le troisième meilleur gardien du jeu. Eden Hazard (89) est toujours au rendez-vous malgré une saison 2015-2016 compliquée. Avec 13 buts en Premier League, Diego Costa fait lui honneur à sa note de 86...