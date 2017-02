FIFA 17 est sorti depuis plusieurs mois déjà, et les joueurs professionnels ne sont pas les derniers pour en profiter sur leurs consoles. Mais depuis quelques semaines, EA SPORTS a décidé de les mettre au défi, en recréant les jeux techniques de son dernier opus, grandeur nature.

Les stars du Real Madrid, Karim Benzema en tête, s’étaient notamment essayé à l’exercice des coups francs. Cette fois, ce sont les Blues de Chelsea qui ont tenté leur chance : la Team Belgique (Hazard, Courtois, Batshuayi) défiait une équipe du reste du monde avec les Français Zouma et Kanté, accompagnés de Chalobah. Et les Bleus ont été plus inspirés que leurs coéquipiers du plat pays !