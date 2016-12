Depuis plusieurs mois déjà, les fans de jeux vidéo profitent de FIFA 17, la dernière mouture de la célèbre simulation de football signée EA SPORTS. Et à ce petit jeu, les footballeurs professionnels ne sont pas les derniers : régulièrement certains d’entre eux partagent leurs exploits sur les réseaux sociaux.

Et cette année, le développeur américain leur permet de transposer leurs talents manette en main sur le terrain, en réalisant grandeur nature les jeux techniques proposés lors du chargement des matches sur console. Les stars du Real Madrid, Karim Benzema et James Rodriguez en tête se sont ainsi essayés à l’exercice des coups francs, avec des cibles placées à chaque coin du but. Avec plus ou moins de réussite, puisque les deux stars ont reçu une leçon de la part de Ruben Yañez, le troisième gardien du club, auteur d’un bijou en pleine lucarne !