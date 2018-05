Ce match n’était qu’un match de troisième division algérienne et pourtant le Stade du 19 mai avait des allures de stade sud-américain lors cette 30e et dernière journée du championnat entre l’USM Annaba et le CRB Kais.

En effet, 60 000 spectateurs avaient pris place dans l’enceinte algérienne pour fêter la montée en seconde division de cette ville portuaire au nord-est de l’Algérie. En deuxième mi-temps, les supporters locaux ont littéralement mis le feu au Stade du 19 mai avec des fumigènes et des feux d’artifice. La presse locale indique même que plus de 10 000 fumigènes ont été craqués simultanément en seconde période de la rencontre. Les images parlent d’elles-mêmes...