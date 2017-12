Ça n’arrête pas de bouger du côté du LOSC. Après la suspension de Marcelo Bielsa, les Dogues cherchent un second souffle dans leur saison chaotique (ils viennent de surprendre Lyon 2-1). On apprend aussi, via L’Équipe, que deux nouveaux actionnaires ont rejoint le capital de Lille.

Ces deux hommes d’affaires ne détiennent que 0,1% du capital, et ils s’avèrent être les créanciers de la société dirigée par Gérard Lopez (propriétaire du LOSC) selon France 3. En réalité, ces deux actionnaires sont entrés en jeu l’été dernier, mais la publication au registre du Luxembourg n’est apparue que jeudi. Ces deux entités sont basés à New York et aux îles Caïmans.