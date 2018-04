L’OM se déplace à Troyes ce dimanche à 17h dans l’optique de recoller à l’OL, vainqueur aujourd’hui d’Amiens et 3e du championnat. La victoire marseillaise face à Leipzig est sans doute encore dans les têtes et dans les jambes.

Rudi Garcia vient de communiquer son groupe et on dénombre cinq absents. Outre Mandanda, Rolando, Boubacar Kamara et Bouna Sarr sont blessés. Lucas Ocampos est quant à lui suspendu.

Le groupe de l’OM :

Pelé, Escales - Sakai, Bedimo, Abdennour, Amavi, Rocchia, Rami - Sanson, Gustavo, Sertic, Lopez, Zambo Anguissa - Payet, Mitroglou, Njie, Sari, Thauvin, Germain.