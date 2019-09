Toujours grand pourvoyeur de joueurs dans les équipes de France de jeunes, l’Olympique Lyonnais voit encore 5 de ses grands talents appelés en Equipe de France U16 par Lionel Rouxel. Un joli score quand on voit que le LOSC, deuxième plus grand pourvoyeur de la sélection n’en tient que 3.

Le défenseur Hugo Vogel, les milieux de terrains Mohamed El Arouch, Chaim El Djebali et les attaquants Breyton Fougeu et Yad Lochereau Pho ont été sélectionnés pour disputer une double confrontation amicale face au Pays de Galles, le 24 et le 26 septembre prochain au CNF de Clairefontaine.

