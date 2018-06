Troisième et dernier match des poules pour les Bleus dans cette Coupe du Monde en Russie. Pour les fans du mondial 2018 qui ne veulent pas rater une miette de l’événement le plus important de l’année, voici le programme TV des matches du jour. Dans la poule C, le Danemark affronte la France (déjà qualifiée) avec pour enjeu la première place de la poule, l’Australie rencontre le Pérou, le Pérou n’a plus rien à jouer dans cette compétition mais l’Australie peut encore se qualifier aux dépens du Danemark. Dans la poule D, seule la Croatie est déjà qualifiée et aucune équipe n’est encore éliminée, l’Argentine devra se montrer plus convaincante contre le Nigeria et dépendra du résultat de l’Islande, et l’Islande devra surmonter la très belle équipe de Croatie. L’ensemble des matches est à retrouver sur BeIN Sports 1 et 2 mais aussi sur TF1 qui a choisi de proposer en clair la rencontre des Bleus face au Danemark et également le match Nigeria-Argentine.

Horaires et diffusion TV des matches de Coupe du monde du mardi 26 juin 2018 :

À 16 heures, sur beIN Sports 1 et TF1 : Danemark-France (groupe C)

À 16 heures, sur beIN Sports 2 : Australie-Pérou (groupe C)

À 20 heures, sur beIN Sports 1 et TF1 : Nigeria-Argentine (groupe D)

À 20 heures, sur beIN Sports 2 : Islande-Croatie (groupe D)

