La Coupe du Monde bat son plein en Russie. Pour les fans du mondial qui ne veulent pas rater une miette de l’événement le plus important de l’année, voici le programme TV des matches de lundi des poules A et B avec l’Uruguay, la Russie, l’Espagne, le Portugal, l’Égypte, le Maroc avec du suspense un peu partout. Place aux poules A et B avec l’Uruguay, la Russie, l’Espagne, le Portugal. Des matches à retrouver sur BeIN Sports mais aussi sur TF1 qui a finalement choisi de proposer en clair la rencontre entre l’Iran et le Portugal.

Les matches de Coupe du monde du lundi 25 juin 2018 :

À 16 heures, sur beIN Sports 1 : Uruguay-Russie (groupe A)

À 16 heures, sur beIN Sports 2 : Arabie Saoudite - Égypte (groupe A)

À 20 heures, sur beIN Sports 1 : Espagne-Maroc (groupe B)

À 20 heures, sur beIN Sports 2 et TF1 : Iran-Portugal (groupe B)

Retrouvez ici tout le programme TV de la Coupe du Monde