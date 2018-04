À quelques heures de la demi-finale d’Europa League entre l’Olympique de Marseille et Salzbourg, la marque aux trois bandes adidas a sorti un clip vidéo en mettant à l’honneur le milieu offensif de l’OM, Florian Thauvin.

Dans cette vidéo, on le voit défier un gardien en enchaînant les dribbles et en donnant rendez-vous pour le match de ce soir. Le tout agrémenté de cette phrase : « À Salzbourg, ils ont Mozart. À Marseille, on a Thauvin. »