Visiblement Aaron Ramsey est en train de vivre sa dernière saison du côté d’Arsenal. Arrivé en 2008 en provenance de Cardiff, le milieu de terrain aura tout de même passé 11 ans chez les Gunners mais il se trouve en fin de contrat et n’est pas parvenu à trouver un accord pour prolonger. De quoi lui faire regretté cette situation car il s’est exprimé en conférence de presse après la défaite galloise 4-1 face à l’Espagne ce jeudi soir. Il pensait notamment avoir trouvé un terrain d’entente avant que l’affaire ne capote finalement.

« Tout s’est très bien passé avec le club. Nous pensions que nous étions parvenus à un accord, mais ce n’est plus le cas. Je dois donc continuer à jouer au football et faire de mon mieux pour Arsenal cette saison et je laisserai le club faire le reste ensuite. Si je suis déçu ? C’est une décision qu’ils (les dirigeants, ndlr) ont prise et c’est ce qui se passe dans le football. Il suffit de continuer à jouer du mieux que je peux. C’est tout ce sur quoi je me concentre pour donner le meilleur de moi-même à Arsenal. Si je serai toujours à Arsenal en janvier ? Bien sûr. Je suis sous contrat et je vais faire de mon mieux cette saison pour essayer de réaliser quelque chose de spécial. » Voilà qui met fin aux rumeurs annonçant le joueur sur le départ dès cet hiver.