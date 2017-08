Après ses deux ans de contrat pour six petits matches disputés, Abou Diaby a quitté l’OM libre. Actuellement au chômage, le milieu de terrain est revenu sur son expérience sur la Canebière devant les caméras de SFR Sport et il affirme qu’il n’en veut pas à son ancien club de ne pas l’avoir fait prolonger.

« Non je ne leur en veux pas. J’aurais aimé participer à ce projet. Je suis très reconnaissant envers tout ce qu’ils ont fait pour moi. Ils m’ont permis d’en voir un peu plus clair sur ma santé et mon physique. Je n’ai pas eu l’occasion de beaucoup jouer aussi. » À l’OM, l’ancien joueur d’Arsenal a de nouveau été confronté à de nombreuses blessures qui l’ont empêché de jouer régulièrement.