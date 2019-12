En course pour une montée en Ligue 1 avec l’AC Ajaccio (4e de Ligue 2), Gédéon Kalulu pourrait découvrir l’élite plus tôt que prévu. À l’approche de l’ouverture du mercato hivernal, le latéral droit formé à l’Olympique Lyonnais serait en effet courtisé par plusieurs écuries de L1. Si l’on en croit les informations de RMC Sport, le défenseur de 22 ans aurait déjà été approché par quatre clubs.

L’OGC Nice, le RC Strasbourg Alsace, le FC Nantes et l’AS Saint-Etienne auraient même entamé des discussions pour recruter le joueur, qui ne rêve que d’une chose : évoluer en Ligue 1. Si le club corse est à l’écoute, et que le média sportif avance des négociations autour de 1,5 millions d’euros, l’ACA tient à le conserver jusqu’à la fin de l’exercice. On pourrait alors se diriger vers un transfert, suivi d’un prêt à Ajaccio jusqu’à la fin de la saison. Affaire à suivre.