Coup dur pour l’AC Milan ! Arrivé au Milan cet été en provenance de l’Atalanta Bergame, contre 25 millions d’euros, le latéral droit italien de 23 ans Andrea Conti est d’ores et déjà out pour une grande partie de la saison. Alors qu’il avait manqué la débâcle de Rome (défaite 4-1 face à la Lazio), en raison d’une blessure à la cheville, le natif de Lecco a cette fois-ci vu son genou flancher.

Le club lombard n’a pas tardé à communiquer sur l’état de santé de son joueur, via son site internet : « Andrea Conti a maintenant subi des recherches cliniques et instrumentales qui ont mis en évidence une rupture du ligament croisé du genou gauche. Le latéral droit rossonero subira demain une opération chirurgicale arthroscopique de reconstruction du ligament, par les équipes du Professeur Schonhuber. Son temps de récupération est estimé à six mois ».