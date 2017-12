Arrivé dans la peau d’un leader, Leonardo Bonucci (30 ans) peine à afficher à l’AC Milan le même rendement qu’à la Juventus Turin. Pour ne rien arranger, le défenseur central se trouve évidemment secoué par la crise que traverse tout le club lombard depuis quelques semaines. Et visiblement, il se poserait des questions sur son avenir.

À en croire les informations de La Gazzetta dello Sport et de Tuttosport, l’international azzurro (75 sélections, 5 réalisations), qui perçoit 7,5 M€ par an du côté de San Siro, songerait à un départ en janvier. Le Manchester City de Pep Guardiola serait sur ses traces, tandis que La Gazzetta assure que le profil du Transalpin pourrait plaire au Paris SG et à Chelsea. Les Rossoneri viennent toutefois de publier un communiqué officiel pour démentir fermement toutes ces informations.