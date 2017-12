Cet été, Leonardo Bonucci a quitté la Juventus Turin pour rejoindre l’AC Milan. Mais depuis le début de la saison, le défenseur transalpin n’est pas au top de ses capacités et l’AC Milan ne décolle pas (11e en Serie A).

« Dans ces premiers mois, j’avais la tête occupée avec tant de pensées et mon niveau physique n’était pas optimal, les deux choses ensemble m’ont conduit à faire ces performances. Après deux jours, j’ai travaillé et j’ai réussi à m’exprimer comme je l’aurais aimé. Dans les moments difficiles, la tête t’aide à faire quelque chose de plus pour arriver à ton but. Après les matchs j’analyse mes erreurs personnelles, je me demande où je peux être plus incisif, plus déterminé », a indiqué l’ancien de la Juventus Turin dans les colonnes de Goal.