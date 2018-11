L’AC Milan continue sa reconquête. Actuellement cinquièmes du classement, à seulement 4 points du podium, les Rossoneri s’appuient sur une attaque solide, la sixième de Serie A. Seulement, défensivement, les problèmes sont présents, surtout depuis les blessures de Mateo Musacchio et Mattia Caldara. Du coup, Leonardo serait en train de bouger ses pions pour recruter dans l’axe de sa défense. Après avoir exprimé un intérêt pour Rodrigo Caio, le défenseur de Sao Paulo, le directeur sportif milanais pourrait passer à l’action pour Diego Godin et Mehdi Benatia.

En effet, à en croire la Une du Corriere dello Sport, le défenseur central de l’Atletico de Madrid, en fin de contrat en juin prochain, serait sur les tablettes. Une recrue l’été prochain pour laquelle Leonardo n’aura pas à débourser un centime en coût de transfert, et au vue de la menace du fair-play financier qui s’accentue sur les têtes milanaises, ce recrutement serait une aubaine pour les Rossoneri. Enfin, Mehdi Benatia serait également ciblé à en croire Tuttosport. Le défenseur marocain, qui n’a participé qu’à cinq matches de championnat avec la Juventus, souhaiterait partir et pourrait rebondir en Lombardie. Leonardo serait donc en train d’accélérer pour le mercato hivernal, qui débutera dans un peu plus d’un mois.