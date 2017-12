Gianluigi Donnarumma était déjà incertain pour le derby milanais en quart de finale de Coupe d’Italie. L’AC Milan a officialisé le forfait de son gardien ce mercredi après-midi.

Ce dernier souffre d’une contracture musculaire à la cuisse gauche. Le jeune gardien de la réserve Matteo Soncin remplacera numériquement Donnarumma pour ce choc qui se déroulera mercredi à 20h45.

Gianluigi Donnarumma underwent diagnostic procedures this morning : the results have shown a muscle contracture with swelling and inflammation in the adductor brevis muscle of his left thigh.

He will be monitored daily.

— AC Milan (@acmilan) 27 décembre 2017