Jeudi soir, l’AC Milan obtenait son troisième nul consécutif en Serie A face à Empoli (1-1). Des résultats décevants qui propulsent Gennaro Gattuso sur le banc des accusés. Présent en conférence de presse ce samedi avant la rencontre face à Sassuolo, le technicien milanais est revenu sur la rumeur persistante qui envoie Antonio Conte à Milan.

« Je ne pense pas au fantôme de Conte. Je suis un salarié du Milan et je dois continuer à travailler. Je sens la confiance autour du club mais aussi des dirigeants. Je ne pense qu’à travailler avec professionnalisme et à gagner des matchs, » a commenté Gattuso. Une défaite demain soir lors de la 7e journée de Serie A plongerait encore un peu plus l’entraîneur milanais dans le doute...