Après leur défaite la semaine dernière contre l’Inter dans le Derby della Madonnina (0-1), le Milan AC devait se reprendre hier, contre la Sampdoria. Et les Rossoneri ont su réagir, en disposant des Blucerchiati à domicile, 3 buts à 2. Le coach lombard, Gennaro Gattuso, a tenu à féliciter et surtout remercier ses joueurs pour leur bonne prestation, lui qui était menacé avant la rencontre et qui s’est donné un peu d’oxygène avec cette victoire.

« Je remercie l’équipe et le club pour le soutien. J’ai demandé à voir onze lions, mais en plus de l’agressivité, nous avons fait preuve de qualité. (...) Contre cette Sampdoria, on ne gagne pas seulement avec la grinta et je ne veux pas faire passer ce message », a-t-il déclaré en conférence de presse. Néanmoins, il ne s’est pas emballé et est resté prudent. « Nous devons travailler, continuer à nous améliorer et nous sentir bien ensemble. On ne manque de rien grâce au club. Si j’étais déçu par l’équipe avant aujourd’hui ? Je ne peux rien dire aux garçons, ils donnent toujours tout ce qu’ils ont. Aujourd’hui, nous étions bons, parfois même le jeu m’a plu. »