Lors du Derby della Madonnina le week-end dernier, le Milan AC s’est incliné dans les toutes dernières secondes face au grand rival, l’Inter Milan (0-1). Avec ce nouveau match perdu, les Rossoneri pointent à la 12e place de Serie A, à 7 points du podium. Une situation qui met en danger le coach lombard, Gennaro Gattuso, selon La Gazzetta dello Sport.

Son début de saison plus que moyen pousse ses dirigeants à déjà chercher un remplaçant. La piste Antonio Conte, citée dans la presse italienne, ne semble pas en bonne voie, l’ex-coach de la Juventus ayant de trop fortes exigences. Celle de Roberto Donadoni, en revanche, est la plus plausible. Ancien de la maison, il correspondrait mieux à la nouvelle politique du club qui consiste à faire appel à d’anciennes gloires. Pour l’instant, Rino est toujours en place et il devra prouver ce jeudi, en Ligue Europa, contre le Betis (18h55), et dimanche en championnat, contre la Sampdoria (18h).