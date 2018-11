Pour terminer en beauté la douzième journée de Serie A, l’AC Milan reçoit la Juventus. Un duel au sommet pour lequel Gennaro Gattuso a été confronté à de nombreuses absences. Gianluigi Donnarumma évolue dans les buts derrière une défense expérimentale composée d’Ignazio Abate, Cristián Zapata, Alessio Romagnoli et Ricardo Rodriguez. Franck Kessié et Tiémoué Bakayoko forment le double pivot tandis que Suso et Hakan Calhanoglu animent les couloirs. Enfin, l’attaque est composée de Gonzalo Higuain et Samu Castillejo.

Battue par Manchester United en Ligue des Champions mercredi, la Juventus va tenter de retrouver le chemin de la victoire. Wojciech Szczesny est aligné dans les buts derrière une solide défense composée de Joao Cancelo, Medhi Benatia, Giorgio Chiellini et Alex Sandro. Miralem Pjanic forme le trident de l’entrejeu avec Rodrigo Bentancur et Blaise Matuidi. Enfin, Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo et Mario Mandzukic évoluent en pointe de l’attaque.

Les compositions :

AC Milan : Donnarumma - Abate, Zapata, Romagnoli, Rodriguez - Kessié, Bakayoko - Suso, Calhanoglu - Higuain, Castillejo

Juventus : Szczesny - Cancelo, Benatia, Chiellini, Sandro - Pjanic, Khedira, Matuidi - Dybala, Ronaldo, Mandzukic