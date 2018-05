Annoncé comme un crack en puissance, Hachim Mastour (19 ans) n’a pas réussi à faire décoller sa carrière. Après deux prêts à Malaga et Zwolle, le Marocain est retourné au Milan AC et évolue désormais avec la réserve. Coach des Rossoneri, Gennaro Gattuso a abordé la situation du joueur.

Dans un style qui lui est propre : « Je lui ai récemment parlé, et je lui ai dit qu’il était devenu plus célèbre pour ses vidéos que pour son jeu. Il ne le fait plus, parce que je lui ai dit que s’il continuait à le faire, je lui casserais les dents. Il doit retrouver le rythme. Un train est passé, mais il n’a pas 50 ans. »