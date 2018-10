Hier soir, la neuvième journée de Serie A nous offrait un le Derby della Madonnina, entre l’Inter et l’AC Milan. Les Nerazzurri sont ressortis vainqueur de cette rencontre (1-0). Le capitaine interiste, Mauro Icardi, a profité d’une sortie hasardeuse de Gianluigi Donnarumma dans les dernières secondes pour reprendre de la tête un centre de Matias Vecino.

Après le match, le coach rossonero, Gennaro Gattuso, est revenu sur l’erreur de son gardien et ne l’incrimine pas lui particulièrement. « On ne peut rien dire à Donnarumma, comme on ne peut rien dire au reste de l’équipe. Sur le but, c’est une erreur de toute la défense, on ne met pas la faute sur quelqu’un en particulier, car c’est la faute de tous. Aujourd’hui, nous pansons nos plaies et à partir de demain, nous irons de l’avant. C’était une mauvaise lecture, mais nous n’avons pas perdu à cause de Donnarumma, mais parce que nous avions peu de courage et que l’Inter jouait mieux », a-t-il déclaré en conférence de presse.