Dans une longue interview accordée à la Gazzetta dello Sport, le président de l’AC Milan Paolo Scaroni a dressé un état des lieux du club milanais. L’homme fort des Rossoneri en a profité pour démentir les rumeurs qui lui prêtaient une volonté de limoger son entraîneur Gennaro Gattuso après la rencontre de Ligue Europa face au Betis Séville.

« Aujourd’hui, Milan est plus fort que l’an dernier et Rino fait mieux que son prédécesseur. Il est vrai que la défaite face au Betis m’a profondément attristé mais je n’ai jamais souhaité son éviction », a confié Scaroni. Ce dernier est également revenu sur la rumeur Antonio Conte au Milan. « Je n’en ai jamais entendu parler et personnellement, je n’ai pas son numéro ». Une manière habile de botter en touche sur le sujet...