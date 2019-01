Recruté par l’AC Milan en échange d’un chèque de 35 M€, le jeune Brésilien Lucas Paqueta a été officiellement présenté cet après-midi. L’occasion pour lui de se présenter au public italien et européen. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien joueur de Flamengo a de l’ambition.

« J’ai vu beaucoup de matches de Série A. C’est un football très physique, très tactique. Je cherche à m’adapter au maximum, à être attentif aux moindres détails pour espérer entrer sur le terrain et donner le meilleur de moi-même. Je suis un joueur technique qui cherche toujours à comprendre comment marche le jeu. Je me vois avec un bon physique. Je travaille aussi le jeu sans ballon qui est important en Italie. Je cherche à créer et approcher du but pour marquer. Je n’ai pas encore discuté avec Gattuso, mais ma position préférée est au milieu de terrain. J’ai déjà joué en tant que deuxième attaquant aussi ».