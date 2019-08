Hier, l’AC Milan a officialisé l’arrivée de Rafael Leão pour cinq saisons. Le joueur, qui n’a fait qu’une année au LOSC, a livré ses premières impressions sur le site officiel du club lombard, en attendant d’être présenté officiellement. Il a avoué que l’AC Milan le faisait rêver. « Je choisissais tout le temps l’AC Milan sur PlayStation car c’était vraiment une équipe forte, le club avait gagné la Ligue des Champions à plusieurs reprises. Il y a eu beaucoup de super joueurs ici par le passé. Je ne les ai pas vu directement, mais j’ai regardé de nombreuses vidéos de Maldini, Rui Costa, Kaka, Seedorf. Ils ont tous écrit l’histoire du football. C’est super d’être ici ».

Puis il a ajouté : « Jouer avec deux attaquants plutôt qu’un seul vous donne plus de chances de marquer. L’un peut rester dans l’axe, l’autre peut avoir plus de liberté. Je suis venu pour aider l’équipe, peu importe la position où le coach me demande de jouer. Je veux aider l’AC Milan à atteindre ses objectifs. Piatek est un super attaquant. Il l’a prouvé au Genoa et a continué à le faire à l’AC Milan. J’espère l’aider en lui faisant de nombreuses passes. Plus il marque de buts, mieux l’équipe est (...) Je suis venu ici pour faire de mon mieux ».

