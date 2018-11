L’été dernier, le TAS tranchait et décidait de réintégrer l’AC Milan en Ligue Europa. Une décision qui contrecarrait les plans de l’UEFA via son fair-play financier. En effet, l’instance européenne avait décidé d’exclure des compétitions continentales le club italien pour avoir enfreint les règles du FPF sur la période entre 2015 et 2018.

Selon le Corriere dello Sport, l’état major milanais est attendu à Nyon (Suisse) le 12 novembre prochain pour une nouvelle audition. À l’issue de celle-ci, les Rossoneri devraient être fixés sur leur sort. Ces derniers vont essayer de trouver un accord pour limiter la casse sur le plan financier.