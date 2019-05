Alors que l’AC Milan a récemment officialisé le départ de son directeur sportif, Leonardo, son successeur est peut-être déjà tout trouvé, en la personne de Paolo Maldini, ancienne légende des Rossoneri (il y a joué entre 1985 et 2009) et actuellement directeur du développement stratégique du club.

C’est en tout cas le souhait d’Ivan Gazidis, le directeur général de l’AC Milan, qui veut donner plus de fonctions à Maldini en le nommant directeur sportif : « Je n’ai jamais pensé à (Luis) Campos, c’est un dirigeant de Lille, où il est bien, et il ne viendra pas à Milan, a d’abord confié Gazidis à la Gazzetta dello Sport, faisant ainsi taire les rumeurs de départ de Luis Campos du LOSC. Je veux Paolo Maldini. C’est l’homme idéal. Je souhaite vraiment que Paolo reste avec nous. Je ne lui demande pas de tout faire par lui-même, mais de travailler en groupe. Paolo veut réfléchir et voir s’il a assez d’énergie pour reprendre ce projet difficile. Mais je ne veux pas penser à d’autres profils que Maldini, j’attends sa décision et, à ce moment-là, nous recruterons un entraîneur (Gennaro Gattuso a également été licencié récemment de son poste, ndlr) et des joueurs. »