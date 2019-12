Actuellement dixième de Serie A, l’AC Milan vit une saison difficile. Avec le licenciement de Marco Giampaolo il y a de nombreuses semaines, Stefano Pioli a été nommé entraineur du club italien mais les résultats sont toujours poussifs sous ses ordres (3 victoires, 3 nuls, 3 défaites). Le technicien italien est sous contrat jusqu’en 2021 mais en coulisses, les dirigeants rossoneri penseraient déjà à l’avenir et à la saison prochaine. Comme l’explique Sport Bild, l’AC Milan aurait trouvé la bonne personne pour l’été prochain.

Selon le média allemand, Ralf Rangnick, qui travaille aujourd’hui en tant que « responsable du sport et du développement du football » pour le groupe Red Bull (après avoir été entraîneur et directeur sportif du RB Leipzig, ndlr), serait la priorité du club milanais pour la saison prochaine. Les dirigeants de l’AC Milan auraient même un plan. Le principal concerné pourrait débuter en tant que consultant dès janvier avant de devenir entraîneur et directeur sportif du club dans quelques mois. Le dirigeant de 61 ans, lui, serait intéressé selon Sport Bild. Affaire à suivre.